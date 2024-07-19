Транзит нафти "Лукойлу" через Україну припинено: реакція Словаччини та Угорщини

Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від російського "Лукойлу" після посилення українських санкцій проти нього.

Звідки Словаччина та Угорщина отримують нафту

Словаччина та Угорщина підтвердили, що продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників, однак не від "Лукойлу".

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Зокрема, в словацькому Міністерстві економіки повідомили, що цей крок матиме вплив на нафтопереробний завод Slovnaft у Братиславі.

За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, поставки російської нафти до Словаччини не припинені. Інформація від Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише поставок від конкретного постачальника, російської компанії "Лукойл",

– сказала речниця Міністерства економіки Марію Павлусік.

У вівторок Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що постачання сирої нафти компанією "Лукойл" через Україну також більше не здійснюється.

Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням,

– сказав Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Нагадаємо, що "Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, які були досить обмеженими і стосувалися лише виведення капіталів, обмеження торговельних операцій, а також заборони на участь у приватизації та оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО значно розширила ці санкції, включивши заборону на транзит та інші обмеження.