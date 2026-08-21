Шукають слюсарів та зварювальників: мігрантів з Індії масово набирають на роботу в Росії

В Росії запустив цифрову платформу для залучення іноземних працівників. Першою країною, звідки планують активно набирати персонал, стала Індія.

Чому Росія почала шукати трудових мігрантів з Індії

Таку програму російський Ощадбанк разом із сервісом "Робота.ру" на тлі масового дефіциту кадрів у Росії, пише The Moscow Times.

У російській економіці, за оцінкою Ощадбанку, зараз не вистачає близько 2,6 мільйони працівників. У банку пояснюють, що індійський ринок праці значно більший, тому навіть мільйони вакансій у Росії становлять відносно невелику частину від кількості зайнятих в Індії.

На платформі вже шукають, зокрема:

слюсарів;

зварювальників;

інших кваліфікованих робітників;

фахівців для підприємств різних галузей.

Як працюватиме набір індійських працівників

Платформа має об'єднати російських роботодавців, іноземних рекрутингових партнерів та організації, які допомагають із переїздом і оформленням працівників.

За задумом Ощадбанку, цифрове рішення має охопити весь процес – від пошуку кандидата до його переїзду та адаптації.

Ми хочемо допомогти російському бізнесу якнайшвидше наймати іноземних фахівців. Це складніше, ніж усередині країни, треба врахувати більше нюансів. Підбір кандидатів, підготовка документів, юридичні питання, переїзд, адаптація на новому місці – наше рішення автоматизує всі ці аспекти, що зручно і для роботодавця, і для працівника,

– сказав заступник голови правління Ощадбанку Анатолій Попов.

Де в Росії найбільше не вистачає працівників

Проблема дефіциту кадрів у Росії, за оцінками місцевого бізнесу та чиновників, може лише посилюватися. Глава Ощадбанку Герман Греф раніше заявляв, що найближчими роками країні може не вистачати від 2,8 до 5 мільйонів працівників. Зокрема, значна потреба в кадрах є:

у сільському господарстві, особливо під час збору врожаю;

у видобувній промисловості;

на виробництвах;

в електроенергетиці;

у компаніях, що виготовляють інвестиційні товари.

Через нестачу людей роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб залучити працівників.

До слова, російський бізнес масово переглядає свої кадрові плани. 23% підприємств планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%.

Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.

Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців – Ощадбанк, РЖД, "Газпром". Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT.