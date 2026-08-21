Почему Россия начала искать трудовых мигрантов из Индии
Такую программу российский "Сбербанк" совместно с сервисом "Работа.ру" запустил на фоне массового дефицита кадров в России, пишет The Moscow Times.
По оценке "Сбербанка", в российской экономике сейчас не хватает около 2,6 миллиона работников. В банке объясняют, что индийский рынок труда значительно больше, поэтому даже миллионы вакансий в России составляют относительно небольшую часть от количества занятых в Индии.
На платформе уже ищут, в частности:
- слесарей;
- сварщиков;
- других квалифицированных рабочих;
- специалистов для предприятий различных отраслей.
Как будет проходить набор индийских работников
Платформа должна объединить российских работодателей, иностранных рекрутинговых партнеров и организации, которые помогают с переездом и оформлением работников.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По замыслу "Ощадбанка", цифровое решение должно охватить весь процесс – от поиска кандидата до его переезда и адаптации.
Мы хотим помочь российскому бизнесу как можно быстрее нанимать иностранных специалистов. Это сложнее, чем внутри страны, нужно учесть больше нюансов. Подбор кандидатов, подготовка документов, юридические вопросы, переезд, адаптация на новом месте – наше решение автоматизирует все эти аспекты, что удобно и для работодателя, и для работника,
– сказал заместитель председателя правления "Ощадбанка" Анатолий Попов.
Где в России больше всего не хватает работников
Проблема дефицита кадров в России, по оценкам местного бизнеса и чиновников, может только усугубляться. Глава "Сбербанка" Герман Греф ранее заявлял, что в ближайшие годы стране может не хватать от 2,8 до 5 миллионов работников. В частности, значительная потребность в кадрах существует:
- в сельском хозяйстве, особенно во время сбора урожая;
- в добывающей промышленности;
- на производственных предприятиях;
- в электроэнергетике;
- в компаниях, производящих инвестиционные товары.
Из-за нехватки кадров работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь работников.
К слову, российский бизнес массово пересматривает свои кадровые планы. 23% предприятий планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%.
Также большая часть предприятий заявила, что пока не собирается менять численность персонала, а расширять команды намерены 14% компаний.
Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей – "Ощадбанк", РЖД, "Газпром". В то же время дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT.