Почему Россия начала искать трудовых мигрантов из Индии

Такую программу российский "Сбербанк" совместно с сервисом "Работа.ру" запустил на фоне массового дефицита кадров в России, пишет The Moscow Times.

По оценке "Сбербанка", в российской экономике сейчас не хватает около 2,6 миллиона работников. В банке объясняют, что индийский рынок труда значительно больше, поэтому даже миллионы вакансий в России составляют относительно небольшую часть от количества занятых в Индии.

На платформе уже ищут, в частности:

слесарей;

сварщиков;

других квалифицированных рабочих;

специалистов для предприятий различных отраслей.

Как будет проходить набор индийских работников

Платформа должна объединить российских работодателей, иностранных рекрутинговых партнеров и организации, которые помогают с переездом и оформлением работников.

По замыслу "Ощадбанка", цифровое решение должно охватить весь процесс – от поиска кандидата до его переезда и адаптации.

Мы хотим помочь российскому бизнесу как можно быстрее нанимать иностранных специалистов. Это сложнее, чем внутри страны, нужно учесть больше нюансов. Подбор кандидатов, подготовка документов, юридические вопросы, переезд, адаптация на новом месте – наше решение автоматизирует все эти аспекты, что удобно и для работодателя, и для работника,

– сказал заместитель председателя правления "Ощадбанка" Анатолий Попов.

Где в России больше всего не хватает работников

Проблема дефицита кадров в России, по оценкам местного бизнеса и чиновников, может только усугубляться. Глава "Сбербанка" Герман Греф ранее заявлял, что в ближайшие годы стране может не хватать от 2,8 до 5 миллионов работников. В частности, значительная потребность в кадрах существует:

в сельском хозяйстве, особенно во время сбора урожая;

в добывающей промышленности;

на производственных предприятиях;

в электроэнергетике;

в компаниях, производящих инвестиционные товары.

Из-за нехватки кадров работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь работников.

К слову, российский бизнес массово пересматривает свои кадровые планы. 23% предприятий планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%.

Также большая часть предприятий заявила, что пока не собирается менять численность персонала, а расширять команды намерены 14% компаний.

Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей – "Ощадбанк", РЖД, "Газпром". В то же время дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT.