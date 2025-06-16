Сім'я Трампів запускає мобільний зв'язок і "золотий трампофон"

Компанія Trump Organization, яка належить президенту США Дональду Трампу та наразі перебуває під керівництвом його дітей, оголосила про запуск власного мобільного сервісу – Trump Mobile, а також про продаж смартфонів американського виробництва.

Trump Organization запускає мобільний зв'язок

Як повідомляють Washington Post, новий проєкт презентували сини Трампа – Ерік та Дональд Трамп-молодший, передає 24 Канал.

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Базовий тариф назвали 47 Plan, і він коштуватиме 47,45 долара на місяць. У компанії уточнили, що цей план включатиме безкоштовні міжнародні дзвінки для родин американських військових.

Довідково. Назва та вартість тарифу відсилають до Трампа як 45-го та 47-го президента США.

Trump Mobile працюватиме через угоди з усіма трьома основними мобільними операторами США, використовуючи модель віртуального оператора мобільної мережі (MVNO).

Власний смартфон

Окрім мобільного зв'язку, компанія також анонсувала власний смартфон – T1 Phone. Пристрій буде випускатися в США, коштуватиме 499 доларів, матиме "елегантно золотий" дизайн. Смартфон працюватиме на операційній системі Android 15.

Заявлені технічні характеристики включають 256 ГБ вбудованої пам'яті, 12 ГБ оперативної пам'яті та основну камеру на 50 мегапікселів.

Який вигляд матиме смартфон / Фото Washington Post

Про Trump Organization

Довідково. Trump Organization – це бізнес-імперія Дональда Трампа, що охоплює нерухомість, готельний бізнес, брендові товари та маркетингові ліцензії. Поки Трамп займає пост президента, управління компанією перебуває в руках його дітей.

До слова, згідно з нещодавно оприлюдненою фінансовою декларацією, у 2024 році Трамп задекларував понад 600 мільйонів доларів доходу та активи на 1,6 мільярда доларів, включно з криптовалютою, нерухомістю та прибутками від партнерських проєктів.