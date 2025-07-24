Україна запускає цифровий контроль замість тиску на бізнес: уряд анонсував нові рішення

Уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на дерегуляцію економіки, зменшення тиску на бізнес і розвиток оборонної промисловості.

Перевірки – лише для ризикових?

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал. За її словами, держава не буде перешкоджати тим підприємствам, які працюють чесно.

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Від 24 липня податкова і митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику. У фокусі залишаються лише галузі з підвищеним ризиком, наприклад, торгівля підакцизними товарами.

Зауважте. Також уряд готує зміни до Кримінального процесуального кодексу. Якщо їх ухвалять, нові справи проти бізнесу зможуть відкривати лише Генпрокурор або очільники обласних прокуратур.

Замість тиску – цифровий контроль?

Упродовж місяця Держрегуляторна служба має разом із профільними міністерствами подати пропозиції щодо дерегуляції та скасування зайвих дозвільних документів. Окреме завдання – повернення активів, які перебувають під санкціями, у державну власність для фінансування армії та відновлення.

"Ми запустимо цифрову систему контролю, а ефективність рішень переглядатимемо щокварталу", — зазначила прем'єрка.

Підтримка озброєння українського виробництва?

Уряд також схвалив запуск нового грантового конкурсу в межах ініціативи Brave1, який дозволить масштабувати виробництво вибухових речовин всередині країни. Проєкт реалізується у партнерстві з Мінцифрою.

"Від обладнання до хімії – усе має вироблятися в Україні, системно й у достатніх обсягах", – наголосила Свириденко.

За її словами, держава підтримує ті компанії, які реально впливають на обороноздатність країни. У межах Brave1 уже профінансовано понад 560 defense tech-проєктів на суму понад 2,2 мільярди гривень.

Новий конкурс передбачає технічну експертизу з боку силовиків, випробування продукції та прозору конкурсну процедуру. Усі деталі незабаром оприлюднить Мінцифра.