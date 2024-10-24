Чи зросте ціна мобільного зв'язку в Україні
Незабаром розпочнеться зима та, ймовірно, нові відключення світла. Це може вплинути на вартість мобільних послуг.
Тарифи на мобільний зв'язок
Телекомунікації, як і інші сфери бізнесу періодично переглядають цінову політику на свої тарифи, розповіла для 24 Каналу Тетяна Попова.
Читайте також Економлять пальне, але зібралися змагатися з Boeing: росіяни розсмішили черговою "амбіцією"
Ринок формують зовнішні та внутрішні фактори, зокрема:
- інфляція;
- ріст податків та комунальних платежів;
- відновлення чи модернізація мереж;
- закупівля та встановлення десятків тисяч джерел резервного живлення.
Це може стосуватися всього ринку комунікацій, не лише мобільних операторів. Для операторів знайти баланс між забезпеченням зв’язку в умовах війни і можливістю надавати послуги за доступною ціною – непроста задача. Але чи будуть рости тарифи, коли і на скільки – кожен бізнес вирішує самостійно. Єдине, що можу припустити – це те, що у нас здорова конкуренція на ринку мобільних послуг і кожен оператор, розуміючи також економічну ситуацію в країні, прийме максимально вивірене рішення.
Попова розповіла, що новини про підвищення тарифів на мобільний зв'язок на 50%, це байка для суспільного резонансу.