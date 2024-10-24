Тарифи на мобільний зв'язок

Телекомунікації, як і інші сфери бізнесу періодично переглядають цінову політику на свої тарифи, розповіла для 24 Каналу Тетяна Попова.

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Ринок формують зовнішні та внутрішні фактори, зокрема:

інфляція;

ріст податків та комунальних платежів;

відновлення чи модернізація мереж;

закупівля та встановлення десятків тисяч джерел резервного живлення.

Тетяна Попова Голова Ради Телекомунікаційної палати України Це може стосуватися всього ринку комунікацій, не лише мобільних операторів. Для операторів знайти баланс між забезпеченням зв’язку в умовах війни і можливістю надавати послуги за доступною ціною – непроста задача. Але чи будуть рости тарифи, коли і на скільки – кожен бізнес вирішує самостійно. Єдине, що можу припустити – це те, що у нас здорова конкуренція на ринку мобільних послуг і кожен оператор, розуміючи також економічну ситуацію в країні, прийме максимально вивірене рішення.

Попова розповіла, що новини про підвищення тарифів на мобільний зв'язок на 50%, це байка для суспільного резонансу.