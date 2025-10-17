Акції данської фармакомпанії Novo Nordisk, яка є виробиком препарату для схуднення – Ozempic, впали на 6,5%. Причиною стала заява президента США Дональда Трампа про різке зниження вартості препарату.

Наскільки знизять ціну на Ozempic?

Зокрема, Трамп заявив, що ціна на Ozempic буде "набагато нижча" після завершення переговорів із данською компанією, пише Financial Times, передає 24 Канал.

За словами президента, вартість препарату може впасти до 150 доларів, а це втричі менше за ціну, яка встановлена наразі.

На початку 2025 року Novo Nordisk вже двічі знижувала ціну на Ozempic у США для пацієнтів без медичного страхування – до 499 доларів.

Ми ще не домовились про це, але президент буде задоволений результатами, і доки він цього не зробить, ми не збираємось завершувати ці переговори,

– заявив Мехмет Оз, керівник центрів послуг Medicare та Medicaid.

Novo Nordisk – не єина компанія, яка відчула падіння?

Падіння торкнулося не лише данської компанії. Так, акції американської Eli Lilly, головного конкурента Novo Nordisk на ринку препаратів від ожиріння, впали на 4% на передринкових торгах у Нью-йоркський-Йорку.

Тиск на фармкомпанії є частиною ширшої стратегії Трампа щодо зниження цін на ліки США. Так, Трамп скаржився, що той самий Ozempi у Великій Британії доступний за значно нижчою ціною.

Що цьому передувало?