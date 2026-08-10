Пальне може подешевшати, але продукти – навряд: чому бізнес підвищує ціни

У липні відбувся значний стрибок цін на пальне в Україні, коли середня вартість бензину А-95 на заправках перевищила 80 гривень за літр, а дизелю – 90 гривень. Ситуація стабілізувалася в серпні, однак подешевшання пального наразі не спостерігають.

Як подорожчання пального впливає на бізнес і зростання цін

Як розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу, подорожчання пального підвищує собівартість продукції, однак саме по собі не дає підстав для різкого стрибка цін.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Дуже перебільшене значення пального для тарифів на перевезення, для собівартості аграрної й промислової продукції. Навіть таке підняття – це якісь лічені відсотки від підвищення собівартості їжі, промислових товарів, перевезень.

Експерт зауважує, що ціни на пальне в Україні рухаються паралельно зі світовими: як злети, так і падіння. Однак він не спостерігає подібної динаміки в цінах на продукти.

Пікових було два – три місяці, але ж потім ціна впала у червні на 20+ гривень слідом за світовими цінами. А от щоб щось в магазині дешевшало… Там дуже багато позицій, звісно, я не можу за все говорити. Але те, що я купую, то не бачу, щоб дешевшало. Воно завжди реально тільки дорожчає,

– говорить Сергій Куюн.

На думку експерта, попри значну вартість пального нині, вона піде вниз, оскільки світ не може жити за такими цінами. Сергій Куюн припускає, що вони можуть відкотитися нижче рівня, який був до початку війни в Ірані. Однак висловив сумнів, що цього ж можна очікувати щодо цін на продукти.

Раніше економіст Олег Пендзин у коментарі ТСН зазначав, що навесні через подорожчання пального собівартість харчової продукції зросла на 1,5 – 6% залежно від категорії, однак споживачі в чеках побачили більше зростання.

Причиною стало те, що торгові мережі додають до цієї надбавки свій ПДВ, націнку, а виробники закладають ризики подальшого зростання курсу долара й ціни пального.

Тому прямі наслідки ситуації на ринку нафтопродуктів не є визначальними для зростання цін на продукти.

Нагадаємо, що Нацрегулятор з 1 серпня підвищив для бізнесу тариф Укренерго на передачу електроенергії. Йдеться про зростання на 25%. Це означає, що електроенергія для бізнесу подорожчала, оскільки цей тариф входить у кінцеву ціну разом із іншими компонентами (ринкова вартість, послуги розподілу й постачальника).

Це вплине на собівартість продукції, оскільки електроенергія є складовою вартості майже всіх товарів і послуг в Україні. Однак про істотне подорожчання не йдеться.