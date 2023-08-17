Виробники сигарет продовжать підвищувати ціни: які фактори змушують їх це робити

Ціна сигарет кожного року суттєво зростає. Виробники тютюнових виробів не можуть сповільнити цей процес – їх до нього спонукає законодавство.

Впродовж останніх 6 місяців вартість сигарет постійно зростала. В середньому показник підвищився на 7 гривень за пачку.

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Втім, експерти наголошують, що це далеко не межа. Ціна тютюнових виробів продовжить зростати, і це зовсім не примха бізнесу.

Чому сигарети в Україні будуть дорожчати

Основним фактором, який сприяє зростанню цін на сигарети – щорічне зростання акцизу на цю групу товарів. Зазвичай показник збільшується на 20%, і виробники сигарет не можуть не реагувати на цю тенденцію.

За словами експертів, акциз на сигарети повинен зростати до 2025 року. В цей час він повинен сягнути європейського стандарту оподаткування тютюнових виробів.

До 2025 року планується, що акцизний збір досягне рівня 90 євро за тисячу штук. Це автоматично призведе до зростання роздрібних цін на сигарети. Наприклад, вартість пачки найдешевших цигарок може сягнути понад 100 гривень,

– передбачає фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

За словами експерта, таким чином уряд хоче не лише збільшити надходження до бюджету, а й врегулювати споживання тютюну та зробити його менш популярним серед населення.

Разом із тим експерт зазначає, що підвищення цін може призвести до росту контрабанди тютюнової продукції. Якість та безпечність дешевої альтернативи будуть доволі сумнівними, але споживач може зробити акцент саме на її низькій ціні.

"Підвищення акцизного збору є важливим інструментом у боротьбі з тютюнопалінням, але уряду варто розглянути додаткові заходи, такі як програми просвіти, підтримки та реабілітації для тих, хто бажає кинути курити, а також активізовувати рух в бік боротьби з контрабандою", - підсумував Слуцький.