За последние 6 месяцев стоимость сигарет постоянно росла. В среднем показатель повысился на 7 гривен за пачку.

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Впрочем, эксперты подчеркивают, что это далеко не предел. Цена табачных изделий продолжит расти, и это вовсе не прихоть бизнеса.

Почему сигареты в Украине будут дорожать

Основным фактором, способствующим росту цен на сигареты – ежегодный рост акциза на эту группу товаров. Обычно показатель увеличивается на 20% и производители сигарет не могут не реагировать на эту тенденцию.

По словам экспертов, акциз на сигареты должен расти до 2025 года. В настоящее время он должен достичь европейского стандарта налогообложения табачных изделий.

К 2025 году планируется, что акцизный сбор достигнет уровня в 90 евро за тысячу штук. Это автоматически приведет к росту розничных цен на сигареты. Например, стоимость пачки самых дешевых сигарет может достичь более 100 гривен,

– предусматривает финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

По словам эксперта, таким образом правительство хочет не только увеличить поступления в бюджет, но и урегулировать потребление табака и сделать его менее популярным среди населения.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что повышение цен может привести к росту контрабанды табачной продукции. Качество и безопасность дешевой альтернативы будут сомнительными, но потребитель может сделать акцент именно на ее низкой цене.

"Повышение акцизного сбора является важным инструментом в борьбе с табакокурением, но правительству следует рассмотреть дополнительные меры, такие как программы просвещения, поддержки и реабилитации для желающих бросить курить, а также активизировать движение в сторону борьбы с контрабандой", – подытожил.