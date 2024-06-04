Як для побутових, так і для непобутових споживачів: ціни на світло для бізнесу зросли

Серйозні пошкодження енергосистеми після ракетних обстрілів росіян та мільярдні збитки вимагають чималих зусиль для відновлення. Це вже торкнулося гаманця українця, адже тарифи на світло для населення та бізнесу були вимушені змінити.

Для бізнесу тариф на світло вже зріс

Як розповів для 24 Каналу експерт Олег Попенко, для бізнесу тарифи на електроенергію зросли ще у травні.

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Відтак, у травні щодо квітня ціни подорожчали десь на 24 – 26%. А з червня до травня – на 25% орієнтовно.

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня. Після ракетних обстрілів Росії по енергосистемі України майже 80% об'єктів генерації було знищено або пошкоджено.

Крім того, експерт зауважує, що очікується зростання вартості розподілу й вартості передачі – послуги Укренерго виростуть орієнтовно на 20%.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Також, це стосуватиметься обленерго, але точних підрахунків ще немає. Загалом, тарифи електроенергії зростуть для бізнесу щонайменше на 50%. Цифри ростуть не по днях, а по годинах.

Які нові ціни

Крім бізнесу, ціни на світло зросли й для побутових споживачів – з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Раніше планувалось, що ціна підніметься аж до 4,80 гривні за кіловат.

Максимальні граничні ціни на добу наперед:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину (було 3 000 гривень за мегават-годину),

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину (було з 07:00 до 08:00 – 5 600 гривень за мегават-годину),

з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину (було 7 500 гривень за мегават-годину).

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 гривень за мегават-годину.

Ринок, що балансує: