Противник поцілив у сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігові

Російські війська 5 липня обстріляли північну частину Чернігова, зокрема цивільну інфраструктуру. Під ударом опинився об'єкт компанії "Нова пошта".

Про удар поінформували у пресслужбі Чернігівської міськради.

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Що відомо про атаку на "Нову пошту" у Чернігові?

Приліт стався близько 16:20. У компанії зазначили, що сортувальний термінал зазнав руйнування.

На щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Наразі встановлюються наслідки влучання й завдані збитки. При цьому "Нова пошта" задіяла резервні логістичні схеми. Так, доставка відправлень відбувається за графіком.

У компанії також нагадали, що актуальну інформацію про відправлення можна отримати на офіційному сайті та в мобільному застосунку.

Нагадаємо, у четвер, 2 липня, російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по логістичній інфраструктурі "Нової пошти". За даними голови ОВА Івана Федорова, влучання припало по терміналу компанії. Над районом після атаки піднявся густий дим, а пошкодження підтвердили в обласній адміністрації.

Під час ще однієї атаки на Запоріжжя було зруйновано 7-ме відділення "Нової пошти". На місце одразу прибули рятувальники, поліція та медики. Під час обстрілу загинув 50-річний співробітник компанії Валерій Гафикін, який працював водієм.

Раніше, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Україні, внаслідок якої був повністю знищений найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві. За словами СЕО компанії Євгена Тафійчука, це був унікальний автоматизований сортувальний центр – перший в Україні, обладнаний сучасними системами сортування від Vanderlande.