Темпи російської нафтопереробки наближають до 11-місячного мінімуму

Російська нафтопереробка наближається до 11-місячного мінімуму через повені, що перешкоджають роботі НПЗ. Також на сповільнення темпів галузі впливає повільний ремонт заводів, що постраждали від атак безпілотників.

Російська нафтопереробка

Протягом квітня переробка на російських НПЗ в середньому становила близько 5,23 мільйона барелів на добу, що є найнижчим рівнем з травня 2023 року.

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З 11 по 17 квітня Росія переробляла 5,22 мільйона барелів нафти на день, що на близько 0,2%, нижче середнього показника за попередні 7 днів.

У період з 11 по 17 квітня більшість основних об'єктів, що постраждали, працювали на рівнях, близьких до попереднього середньотижневого показника, але все ще нижчих за ті, що були до атаки.

Шкода від ударів дронів по російським НПЗ

Раніше у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Сергій Куюн розповів, що удари українськими дронами по російських НПЗ наробили шкоди росіянам на сотні мільйонів доларів.

Росія зазнає втрат в міжнародному, медійному та навіть військовому плані, тому що вони будуть змушені щось робити з протиповітряною обороною. Завдяки цьому "оголиться" якийсь новий напрямок на фронті, який ЗСУ зможе використати для нових атак,

– зазначив він.

Відновлення НПЗ

Санкції проти Росії перешкоджають отримати доступ до іноземного обладнання, яке потрібне для нафтопереробних підприємств. Відповідно відновлення заводів може зайняти більше часу.

Нагадаємо, що швейцарська інжинірингова група ABB та транснаціональна нафтова інжинірингова компанія UOP, пішли з російського ринку ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Якщо Україна надалі продовжить атакувати російські НПЗ, на нафтопереробну галузь Росії чекатиме неминуча криза.

Нагадаємо, що ціллю українських дронів за останні місяці стали такі НПЗ: