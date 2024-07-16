В Україні планують збудувати новий завод з виробництва патронів

Україна спільно з Чехією планує побудувати нове підприємство з виробництва патронів. Уряди країн підписали дві угоди про спільне виробництво зброї під час засідання в Празі.

Оборонні угоди України та Чехії

Україна та Чехія погодили дві угоди щодо оборонної промисловості. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час українсько-чеських міжурядових консультацій.

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Шмигаль та чеський прем’єр-міністр Петр Фіала обговорили постачання нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію українських військових, а також нові спільні проєкти у сфері оборонно-промислового комплексу.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс".

Ще одна угода стосується виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.

За словами українського прем’єра Дениса Шмигаля, угода підписана між Česká zbrojovka та відповідним українським підприємством, назва якого не розголошується з міркувань безпеки.

Також президент Чехії Петр Павел розповів, що в Україну буде надіслано ще 50 тисяч боєприпасів у липні – серпні, а з вересня і до кінця року – від 80 до 100 тисяч на місяць.