Україна втратила майже мільярд гривень активів російського олігарха

Україна втратила активи російського олігарха, який потрапив під санкції. Йдеться про суму близько 1 мільярда гривень, що еквівалентно 24 мільйонам доларів.

Кошти в бюджет не потрапили

Мова йде про активи компанії "Юнігран", що належала російсько-українському олігарху Ігорю Наумцю, повідомляє 24 Канал з посиланням на RadioFreeEurope.

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Активи фактично були перепродані приватним підприємствам бізнесмена Сергія Шапрана, що дозволило їм вийти з-під санкцій.

Журналісти "Схем" вказують, що спочатку планувалося використати конфісковані активи російських власників для відновлення України. Однак у випадку з компанією "Юнігран", що займається видобутком каменю та піску, кошти не потрапили до державного бюджету.

Зауважте! Активи компанії, зокрема обладнання, нерухомість, транспорт та земля, були передані через посередників трьом українським компаніям, які були створені наприкінці 2023 року.

Хто відповідальний

За продаж активів "Юніграна" відповідальність поніс лише один посадовець – державний реєстратор, який оформлював частину угод. Міністерство юстиції повідомило журналістам "Схем", що анулювало доступ цього реєстратора до реєстру власності та оскаржуватиме рішення суду про його поновлення.

Наразі в Україні немає єдиного органу, що відповідає за координацію санкцій, і відсутня відповідальність за їх обходження.

Цікаво! Тим часом над колишнім офісом "Юніграна" в Житомирській області тепер встановлено прапор компанії Uni Stone Plant, створеної у 2023 році. Це сталося через місяць після того, як з активів колишнього власника компанії Ігоря Наумця було знято арешт.

Що відомо про Uni Stone Plant

Uni Stone Plant виявилася одним із трьох покупців активів "Юнігран". Інші дві компанії: Uni Lux та Uni Service, були зареєстровані в один день у листопаді 2023 року.

За інформацією YouControl, усі три підприємства мають однакову структуру власності:

90% акцій належать українському бізнесмену Сергію Шапрану;

решта 10% – данському інвестиційному фонду, який також підконтрольний Шапрану.

Колишній власник "Юніграну" Ігор Наумець, який зараз проживає у Великій Британії, заявив, що став жертвою рейдерського захоплення, ініційованого, на його думку, Сергієм Шапраном. Він звинуватив бізнесмена у причетності до всіх "кримінальних розглядів" навколо його компанії.

Зауважте! Водночас Шапран, відомий як власник Броварського алюмінієвого заводу, спростував ці звинувачення, заявивши, що не укладав жодних угод із Наумцем і не брав участі у незаконних діях.