Яке майно Медведчука планують продавати

Під реалізацію потраплять ювелірні вироби та антикваріат, що належали колишньому нардепу і зраднику України Віктору Медведчуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олену Думу.

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Олена Дума Голова агентства з розшуку та менеджменту активів Серед виставленого майна на реалізацію більша частина – вироби таких іменитих ювелірних будинків як "Faberge" та "Cartier".

Яке саме майно будуть продавати:

статуетки;

монети (які мають історичну цінність);

коштовності від світових брендів;

ікони;

годинники тощо.

Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити,

– зауважила Дума.

Коли організатора торгів оберуть, відбудеться незалежна оцінка активів. Далі продаж майна здійснюватиметься через систему "Prozorro.sale".

Гроші від реалізації речей Медведчука будуть використані для:

підтримки української економіки;

підвищення обороноздатності країни.

Зверніть увагу! Подавати документи для участі у конкурсі можна до 5 грудня 2024 року.