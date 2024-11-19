Яке майно Медведчука планують продавати
Під реалізацію потраплять ювелірні вироби та антикваріат, що належали колишньому нардепу і зраднику України Віктору Медведчуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олену Думу.
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Серед виставленого майна на реалізацію більша частина – вироби таких іменитих ювелірних будинків як "Faberge" та "Cartier".
Яке саме майно будуть продавати:
- статуетки;
- монети (які мають історичну цінність);
- коштовності від світових брендів;
- ікони;
- годинники тощо.
Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити,
– зауважила Дума.
Коли організатора торгів оберуть, відбудеться незалежна оцінка активів. Далі продаж майна здійснюватиметься через систему "Prozorro.sale".
Гроші від реалізації речей Медведчука будуть використані для:
- підтримки української економіки;
- підвищення обороноздатності країни.
Зверніть увагу! Подавати документи для участі у конкурсі можна до 5 грудня 2024 року.