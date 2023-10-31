Україна просить ЄС розібратися з польськими перевізниками, які зібралися блокувати кордон

Польські перевізники надумали блокувати усі пункти пропуску з Україною. Врегулювати ситуацію наша держава сподівається за допомогою ЄС.

Чому польські перевізники хочуть протестувати

Польскі перевізники заявили, що на початку листопада зблокують усі пункти пропуску з Україною. В такий спосіб вони вимагають, аби українським перевізникам повернули потребу у дозволах.

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Окрім того, вони будуть вимагати заборони реєстрації компаній, гроші яких знаходяться не на території ЄС. Також вони хочуть отримати доступ до системи "Шлях" та отримати інші преференції для захисту від конкуренції.

Україна звернулася до ЄС

Як повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, страйки ще ніколи не приводили до конструктивного діалогу. Україна вже звернулася до ЄС, аби розмова таки відбулася.

Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять усім: як українським, так і польським перевізникам. Ми готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн,

– розповів посадовець.

Зокрема, Україна активно відстежує пропускну спроможність своїх пунктів та готова втілювати кроки, які допоможуть виконувати усі меморандуми з партнерами. Натомість що стосується вимог польських перевізників, то ЄС має потурбуватися, що їм не вдасться диктувати умови в односторонньому порядку.