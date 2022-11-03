Рейтинг привабливості країн для талантів: яке місце посіла Україна

Європейська бізнес-школа INSEAD опублікувала свіжий рейтинг привабливості країн для талантів. Україна цьогоріч посіла у ньому 66 місце.

При цьому, наша держава є єдиною країною, яка потрапила до першої частини рейтингу з показником доходу нижче від середнього. Загалом список налічує 133 країни світу.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Рейтинг привабливості країн для талантів 2022

Більшість країн у лідерах цьогорічного рейтингу є північноєвропейськими державами. Втім очолює список Швейцарія з показником у 78,2 бала. Замикає топ 10 Велика Британія, яка випередила Люксембург всього на 0,01 пункта.

Найменш привабливими для талантів виявились країни Африки. Останніми у списку опинились Чад, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Ангола та Малі. Всі вони одержали бал нижче, ніж 20 пунктів.

Україна у рейтингу

Україна цьогоріч отримала 40,56 бала, що дозволило нашій державі опинитись на 66 сходинці рейтингу. Це на дві позиції нижче, ніж за результатами минулого року. Вище у списку розташувалась Албанія з оцінкою у 40,95 пункта, нижче – Молдова з рівно 40 пунктами.

Країна-агресорка Росія опинилась на 57 місці рейтингу, а її сателіт Білорусь – на 58 сходинці. Проте, в INSEAD підкреслюють, що більшість даних індексу по Східній Європі були зібрані ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До слова, за звітом INSEAD, однією із сильних сторін України є рівень вищої освіти, що є важливим фактором для окремого критерію "Навички високого рівня". Підрозділ із найнижчим рейтингом в Україні при цьому – "Навчання протягом усього життя".

Рейтинг є всеосяжним щорічним порівняльним дослідженням, яке за цілою низкою критеріїв вимірює, як країни і міста ростуть, а також яким чином залучають і утримують таланти.