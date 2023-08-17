Кабмін скасував ліцензії на деякі товари з Північної Македонії: у чому причина

Деякі товари, які Україна імпортуватиме з Північної Македонії, більше не потребують ліцензій. Відповідне рішення уряд вже прийняв.

Торгівля між Україною та Північною Македонією регулювалася угодою про вільну торгівлю, яку прийняли 18 січня 2001 року. До неї внесли деякі зміни, які скасовують ліцензування певної групи товарів.

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Загалом зміни стосуються 22 груп товарів. Найбільш популярними серед них є:

баранина або козлятина;

перець роду Capsicum або роду Pimenta;

овочі;

сушені плоди;

шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао;

готові харчові вироби;

соки з плодів;

продукти для приготування соусів і готові соуси;

спиртові напої;

тютюн із невідділеною середньою жилкою.

Як повідомили у Кабміні, скасування ліцензування цих товарів здійснене через лібералізацію торгівлі між Україною та Північною Македонією.

Раніше Держстат повідомляв, що у 2021 році загальний обсяг торгівлі з Північною Македонією склав 148 мільйонів доларів.