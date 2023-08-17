Торговля между Украиной и Северной Македонией регулировалась соглашением о свободной торговле, принятым 18 января 2001 года. В нее внесли некоторые изменения, отменяющие лицензирование определенной группы товаров.

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В общей сложности изменения касаются 22 групп товаров. Наиболее популярными среди них являются:

баранина или козлятина;

перец рода Capsicum или рода Pimenta;

овощи;

сушеные плоды;

шоколад и прочие готовые пищевые продукты с содержанием какао;

готовые пищевые изделия;

соки из плодов;

продукты для приготовления соусов и готовые соусы;

спиртовые напитки;

табак с неотделенной средней жилкой.

Как сообщили в Кабмине, отмена лицензирования этих товаров произведена из-за либерализации торговли между Украиной и Северной Македонией.

Ранее Госстат сообщал, что в 2021 году общий объем торговли с Северной Македонией составил 148 миллионов долларов.