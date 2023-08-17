Торговля между Украиной и Северной Македонией регулировалась соглашением о свободной торговле, принятым 18 января 2001 года. В нее внесли некоторые изменения, отменяющие лицензирование определенной группы товаров.
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В общей сложности изменения касаются 22 групп товаров. Наиболее популярными среди них являются:
- баранина или козлятина;
- перец рода Capsicum или рода Pimenta;
- овощи;
- сушеные плоды;
- шоколад и прочие готовые пищевые продукты с содержанием какао;
- готовые пищевые изделия;
- соки из плодов;
- продукты для приготовления соусов и готовые соусы;
- спиртовые напитки;
- табак с неотделенной средней жилкой.
Как сообщили в Кабмине, отмена лицензирования этих товаров произведена из-за либерализации торговли между Украиной и Северной Македонией.
Ранее Госстат сообщал, что в 2021 году общий объем торговли с Северной Македонией составил 148 миллионов долларов.