Торговля между Украиной и Северной Македонией регулировалась соглашением о свободной торговле, принятым 18 января 2001 года. В нее внесли некоторые изменения, отменяющие лицензирование определенной группы товаров.

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В общей сложности изменения касаются 22 групп товаров. Наиболее популярными среди них являются:

  • баранина или козлятина;
  • перец рода Capsicum или рода Pimenta;
  • овощи;
  • сушеные плоды;
  • шоколад и прочие готовые пищевые продукты с содержанием какао;
  • готовые пищевые изделия;
  • соки из плодов;
  • продукты для приготовления соусов и готовые соусы;
  • спиртовые напитки;
  • табак с неотделенной средней жилкой.

Как сообщили в Кабмине, отмена лицензирования этих товаров произведена из-за либерализации торговли между Украиной и Северной Македонией.

Ранее Госстат сообщал, что в 2021 году общий объем торговли с Северной Македонией составил 148 миллионов долларов.