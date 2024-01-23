Протести сусідів України спричинили серйозну експортну кризу. Уряд готовий робити активні кроки для врегулювання питання.

Україна готова на контроль експорту продукції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з польським колегою Дональдом Туском. Вони обговорили шляхи врегулювання кризи, яка дійшла вже до Єврокомісії.

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Зокрема, український уряд запропонував рішення, яке вже працює для Румунії та Болгарії. Йдеться про верифікацію експорту агропродукцію, яку запропонувала Європейська комісія.

За словами Дениса Шмигаля, на зустрічі вдалося обговорити багато запитань щодо двосторонньої співпраці. Безперебійний рух товарів за кордон – пріоритетне завдання.

Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордон розблоковано, а спільна робота дає результат,

– заявив прем'єр.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Також українська сторона зобов'язалася зробити усе можливе, щоб підтримати польських фермерів та перевізників. Разом з тим, Польща у перспективі повинна зняти обмеження щодо української сторони.

Своєю чергою Єврокомісія повинна продовжити роботу щодо лібералізації торгівлі та перевезень щодо України.