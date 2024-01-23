Украина готова на контроль экспорта продукции
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с польским коллегой Дональдом Туском. Они обсудили пути урегулирования кризиса, дошедшего уже до Еврокомиссии.
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В частности, украинское правительство предложило решение, уже работающее для Румынии и Болгарии. Речь идет о верификации экспорта агропродукции, предложенной Европейской комиссией.
По словам Дениса Шмыгаля, на встрече удалось обсудить многие вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества. Бесперебойное движение товаров за границу – приоритетная задача.
Считаем, что на сегодняшний день вопрос решен. Граница разблокирована, а совместная работа дает результат,
– заявил премьер.
Также украинская сторона обязалась сделать все возможное для поддержки польских фермеров и перевозчиков. Вместе с тем Польша в перспективе должна снять ограничения относительно украинской стороны.
В свою очередь Еврокомиссия должна продолжить работу по либерализации торговли и перевозок по Украине.