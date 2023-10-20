В Україні запропонували штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року. Так, планується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Проєкт закону вже з’явився на сайті Верховної Ради. Про це детальніше розповість 24 Канал.

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В Україні хочуть штрафувати за використання назв "шампанське" та "коньяк"

У проєкті закону запропонували ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв. Алюзія передбачає штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 340 до 850 гривень.

Тому штраф можна отримати за використання назв "шампанське" та "коньяк".

Зазначається, що законом гармонізуються положення національного законодавства з нормами права ЄС та встановлюються загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв.

Штрафи за російську музику

Нагадаємо, що в Україні також пропонують ввести штрафи за використання російської музики у громадських місцях. Так, можна отримати: