Проект закона уже появился на сайте Верховной Рады. Об этом подробнее расскажет 24 Канал.
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В Украине хотят штрафовать за использование названий "шампанское" и "коньяк"
В проекте закона предложили ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков. Аллюзия предусматривает штраф в размере от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 340 до 850 гривен.
Поэтому штраф можно получить за использование названий "шампанское" и "коньяк".
Отмечается, что законом гармонизируются положения национального законодательства с нормами права ЕС и устанавливаются общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков.
Штрафы за русскую музыку
Напомним, что в Украине также предлагают ввести штрафы за использование русской музыки в общественных местах. Так, можно получить:
- от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 гривен;
- за повторное нарушение от 1 000 до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25 500 гривен.