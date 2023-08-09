Такие вероятные изменения связаны не только с отказом от российского культурного продукта, но и с поддержкой национальных достояний в этой сфере. Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта №9547.

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Нарушителей предлагают штрафовать

В прошлом году 19 июня был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Такие продукты часто по своей сути являлись информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины,

– говорится в пояснительной записке.

Согласно статье 15 Закона Украины "О культуре" запрещено также публично:

выполнять фонограммы и видеограммы,

показывать музыкальные клипы, в которых участвуют граждане России.

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Максимальный штраф – 25 500

За публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в торговых заведениях, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф:

от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 гривен ;

; за повторное нарушение от 1 000 до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25 500 гривен.

Обратите внимание! 13 июля 2023 года Киевгорсовет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории Киева. Запрет распространяется и на объекты материальной и духовной культуры России, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.