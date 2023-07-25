На центральном пляже Белой Церкви возникла стычка. Инцидент произошел на побережье реки Рось вечером 23 июля.
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Какая участь постигла нарушителя
Мужчина громко слушал музыку государства-террориста в общественном месте. Это увидела девушка и сделала ему замечание. Тот ответил, что не видит в своих действиях ничего противоправного. После этого он уехал с пляжа.
Во время конфликта эта девушка сняла все события. Она вызвала стражей порядка и передала им всю информацию. Со временем сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины установили нарушителя. Копы составили насчет него соответствующий административный протокол.
Нарушитель получает протокол / Фото полиции Киевщины
Это не первый конфликт в Белой Церкви из-за российской музыки
- На Таращанском массиве недавно подвыпившие молодые люди громко слушали исполнителей государства-террориста и агрессивно отстаивали свои музыкальные предпочтения. В ответ на замечания со стороны женщины они нецензурно ругались и давали понять, что развязанная Россией война против Украины их не очень волнует.
- Впоследствии словесная перепалка переросла в массовую драку. Очевидцы ее сняли и распространили соцсетями. В результате 4 человека получили травмы. Полиция начала расследование.