На центральном пляже Белой Церкви возникла стычка. Инцидент произошел на побережье реки Рось вечером 23 июля.

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Какая участь постигла нарушителя

Мужчина громко слушал музыку государства-террориста в общественном месте. Это увидела девушка и сделала ему замечание. Тот ответил, что не видит в своих действиях ничего противоправного. После этого он уехал с пляжа.

Во время конфликта эта девушка сняла все события. Она вызвала стражей порядка и передала им всю информацию. Со временем сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины установили нарушителя. Копы составили насчет него соответствующий административный протокол.



Нарушитель получает протокол / Фото полиции Киевщины

Это не первый конфликт в Белой Церкви из-за российской музыки