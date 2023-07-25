На центральному пляжі Білої Церкви виникла сутичка. Інцидент стався на узбережжі річки Рось ввечері 23 липня.

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Яка доля спіткала порушника

Чоловік гучно слухав музику держави-терориста у громадському місці. Це побачила дівчина та зробила йому зауваження. Той у відповідь заявив, що не вбачає у своїх діях нічого протиправного. Після цього він поїхав з пляжу.

Під час конфлікту ця дівчина зафільмувала всі події. Вона викликала правоохоронців та передала їм усю інформацію. Згодом співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини встановили порушника. Копи склали щодо нього відповідний адміністративний протокол.



Порушник отримує протокол / Фото поліції Київщини

Це не перший конфлікт у Білій Церкві через російську музику