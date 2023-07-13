Такое решение было принято на очередном пленарном заседании Киевского городского совета. Это решение принял 71 народный избранник.
Смотрите также В Украине ученики до сих пор изучают русский язык: где эти школы
В Киеве запретили исполнять русскоязычные продукты
Глава комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что эта инициатива призвана защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора. По его словам, Россия пытается разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.
Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.
– подчеркнул он.
Депутат Киевгорсовета также подчеркнул, что соответствующее решение должно запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг в сфере культуры. В частности, книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.
"Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил он.
Васильчук также добавил, что мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры России, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.
Недавно в Киевской области произошел скандал с исполнением российской песни
- В начале июля в кафе "Дубровка" в Киевской области посетители публично исполняли песни российского исполнителя Григория Лепса. Другая гражданка попросила присутствующих прекратить петь по-русски, на что любители Лепса отреагировали агрессивно.
- Впоследствии правоохранители составили протокол на это кафе. Однако ни одно из нарушений не касалось исполнения российских песен.
- Через некоторое время администрация кафе извинилась за российские песни в заведении. Однако вместе с тем там начали говорить, что они якобы "не могут следить за каждым посетителем заведения".
- В конце концов полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве на мужчину и женщину. Мужчине также вручили повестку в военкомат.