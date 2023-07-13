Такое решение было принято на очередном пленарном заседании Киевского городского совета. Это решение принял 71 народный избранник.

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В Киеве запретили исполнять русскоязычные продукты

Глава комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что эта инициатива призвана защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора. По его словам, Россия пытается разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.

Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.

– подчеркнул он.

Депутат Киевгорсовета также подчеркнул, что соответствующее решение должно запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг в сфере культуры. В частности, книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

"Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил он.

Васильчук также добавил, что мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры России, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Недавно в Киевской области произошел скандал с исполнением российской песни