Таке рішення прийняли на черговому пленарному засіданні Київської міської ради. Це рішення ухвалили 71 народний обранець.

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У Києві заборонили виконувати російськомовні продукти

Голова комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук наголосив, що ця ініціатива покликана для того, щоб захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора. За його словами, Росія намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

Необхідно остаточно раз і назавжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України,

– наголосив він.

Депутат Київміськради також підкреслив, що відповідне рішення має заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг у сфері культури. Зокрема, це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

"Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив він.

Васильчук також додав, що мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури Росії, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нещодавно на Київщині стався скандал з виконанням російської пісні