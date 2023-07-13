Таке рішення прийняли на черговому пленарному засіданні Київської міської ради. Це рішення ухвалили 71 народний обранець.
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У Києві заборонили виконувати російськомовні продукти
Голова комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук наголосив, що ця ініціатива покликана для того, щоб захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора. За його словами, Росія намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.
Необхідно остаточно раз і назавжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України,
– наголосив він.
Депутат Київміськради також підкреслив, що відповідне рішення має заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг у сфері культури. Зокрема, це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.
"Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив він.
Васильчук також додав, що мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури Росії, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
Нещодавно на Київщині стався скандал з виконанням російської пісні
- На початку липня в кафе "Дубровка" на Київщині відвідувачі публічно виконували пісні російського виконавця Грігорія Лєпса. Інша громадянка попросила присутніх припинити співати російською мовою, на що любителі Лєпса відреагували агресивно.
- Згодом правоохоронці склали протокол на цю кав'ярню. Однак жодне з порушень не стосувалося виконання російських пісень.
- Через деякий час адміністрація кафе перепросила за російські пісні у закладі. Однак разом з тим там почали говорити про те, що вони нібито "не в змозі слідкувати за кожним відвідувачем закладу".
- Зрештою поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство на чоловіка та жінку. Чоловікові також вручили повістку у військкомат.