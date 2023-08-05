Об этом говорится на сайте парламента. Законопроект был зарегистрирован 4 августа.

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Водителей громких авто и мотоциклов предлагают штрафовать

Нардепы зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях по усовершенствованию административной ответственности за управление или эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума. Среди его инициаторов, в частности, есть Давид Арахамия.

Вижу, не только меня бесят гонщики с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города, что часто путаешь с прилетами ракет,

– написал нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что просто жаловался, а коллеги уже подали уже законопроект, чтобы за это наказывать.

"Предлагается дополнить КУпАП новой статьей соответствующего содержания, ответственность – штраф до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов, повторное – 2000 + лишение прав до 6 месяцев", – подытожил Железняк.



В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект / Скриншот сайта ВРУ

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Какое наказание может быть за неявку по повестке

В Украине идет общая мобилизация, поэтому все военнообязанные могут получить повестку. Ее вручение не означает, что человека сразу отправят на фронт. В то же время неявка по повестке карается административной или даже уголовной ответственностью. В частности, штрафом от 3 400 до 5 100 гривен.

Если представитель ТЦК и СП вручил повестку, но военнообязанный не явился, к делу подключают правоохранителей. Полиция может задержать нарушителя и доставить его в военкомат.

Если военнообязанный получил повестку, но в ТЦК и СП не явился, его действия могут квалифицировать как:

Уклонение от военного учета или учебных или специальных сборов (статья 337 Уголовного кодекса Украины) – штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до года исправительных работ.

граждан или до года исправительных работ. Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период (статья 336 Уголовного кодекса Украины) – лишение свободы от 2 до 5 лет.

Кроме того, каждый военнообязанный должен иметь военный билет или приписное. Его отсутствие также карается штрафом от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение административная ответственность будет больше – от 850 до 1700 гривен.