У кого заберут половину пенсии
Потерять до 50% пенсии могут должники перед государством, если:
- личность обвиняется в хищении государственного имущества. В таком случае отчисления будут производиться до погашения долга;
- пенсионер причинил вред другому и это привело к увечью или смерти. Сумма возмещений определяется индивидуально;
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- гражданин должен выплачивать алименты;
- человек несанкционированно получал повышенную заработную плату.
То есть любые отчисления из вашей пенсии возможны только при условии наличия долгов или незаконной деятельности.
Какие сейчас пенсии в Украине
Несмотря на несколько индексаций, размер пенсий в Украине остается предельно низким. Минимальный размер пенсий для лиц, не работающих – 2 100 гривен, а для тех, что работают – 2 093 гривны.
ПУФ разместил статистику, согласно которой размер пенсий в Украине в 2023 году таков:
- 1 227,8 гривны – 0,6%;
- от 2001 до 3000 гривен – 29,5%;
- от 3001 до 4000 гривен – 21,3%;
- от 4001 до 5000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- более 10 000 гривен – 10,4% – более 10 000 гривен.
Последнее повышение пенсий произошло в июле 2023 года. Надбавок до конца года не ожидается. Единственные дополнительные выплаты, ожидающие пенсионеров в августе – традиционная доплата ко Дню Независимости Украины.