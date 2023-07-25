Кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в августе
Некоторые пенсионеры получат прибавки ко Дню Независимости Украины. Традиционно отмечают пострадавших во Второй мировой войне, АТО и жертв нынешней российско-украинской войны.
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Ранее эти выплаты привязывали ко Дню Победы и предоставляли в мае. Однако, Кабмин внес изменения в закон №2983 и перенес доплаты на август.
Размер доплат для пенсионеров
Сумма выплат определяется раздельно для каждой категории населения. Среди пенсионеров доплату обязательно получат участники боевых действий, ветераны войны и жертвы нацистских преследований.
В 2021 году были такие надбавки:
- 4421 гривну – получили лица, имеющие особые заслуги перед государством;
- 4 421 гривну – имели инвалиды I группы;
- 3 906 гривен – ІІ группа;
- 3 391 гривну – ІІІ группа;
- 1 491 гривна – для участников боевых действий и пострадавших в Революции Достоинства;
- 996 гривен – семьям погибших.
- 612 гривен – участникам войны.
Постепенная переиндексация пенсий позволила определить определенный размер надбавок. В июле 19419 человек получили дополнительные выплаты, средний размер которых составляет 1021 гривну.