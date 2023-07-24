Будет ли повышение пенсий по инвалидности
Пенсии по инвалидности были проиндексированы в марте, поэтому в августе сумма выплат останется прежней. Однако пенсия может увеличиться в результате традиционной августовской надбавки ко Дню независимости Украины.
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Размер доплат также зависит от группы:
- I группа – 100% пенсии;
- ІІ группа – 90% от общей суммы;
- ІІІ группы – 50% от размера пенсии, назначенной по возрасту.
Какие пенсии у лиц с инвалидностью
В зависимости от степени утраты трудоспособности определяется группа инвалидности. В подсчетах учитывается возраст и страховой стаж человека.
Согласно последнему перерасчету, минимальная сумма для каждой категории составляет:
- I группа – 2 300 гривен.
- II и III группы, при условии, что лицо не работает – 2100 гривен.
- II и III группы, если лицо работает – 2093 гривны.
Кто получит надбавки в августе
Дополнительные выплаты ко Дню независимости Украины традиционно получают лица, имеющие заслуги перед государством.
В этом году дополнительные выплаты получат:
- инвалиды войны I, II и III группы;
- участники пострадавших боевых действий, войны и Революции достоинства;
- члены семей погибших в результате военных действий;
- лица, имеющие особые награды перед государством.
Сумма надбавок определяется индивидуально, согласно тому, в какой именно категории находится пострадавший. Размер дополнительных выплат в 2023 году пока неизвестен.