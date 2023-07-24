Будет ли повышение пенсий по инвалидности

Пенсии по инвалидности были проиндексированы в марте, поэтому в августе сумма выплат останется прежней. Однако пенсия может увеличиться в результате традиционной августовской надбавки ко Дню независимости Украины.

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Размер доплат также зависит от группы:

I группа – 100% пенсии;

ІІ группа – 90% от общей суммы;

ІІІ группы – 50% от размера пенсии, назначенной по возрасту.

Обратите внимание! Период со дня установления инвалидности до наступления 60 лет засчитывается в страховой стаж при исчислении пенсии по возрасту.

Какие пенсии у лиц с инвалидностью

В зависимости от степени утраты трудоспособности определяется группа инвалидности. В подсчетах учитывается возраст и страховой стаж человека.

Согласно последнему перерасчету, минимальная сумма для каждой категории составляет:

I группа – 2 300 гривен.

II и III группы, при условии, что лицо не работает – 2100 гривен.

II и III группы, если лицо работает – 2093 гривны.

Важно! Пенсия по инвалидности предоставляется только при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

Кто получит надбавки в августе

Дополнительные выплаты ко Дню независимости Украины традиционно получают лица, имеющие заслуги перед государством.

Любопытно! В 2022 году сумма надбавок достигала 5 тысяч гривен.

В этом году дополнительные выплаты получат:

инвалиды войны I, II и III группы;

участники пострадавших боевых действий, войны и Революции достоинства;

члены семей погибших в результате военных действий;

лица, имеющие особые награды перед государством.

Сумма надбавок определяется индивидуально, согласно тому, в какой именно категории находится пострадавший. Размер дополнительных выплат в 2023 году пока неизвестен.