Чи буде підвищення пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності були проіндексовані у березні, тому у серпні сума виплат залишиться без змін. Однак, пенсія може збільшитись внаслідок традиційної серпневої надбавки до Дня незалежності України.
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Розмір доплат також залежить від групи:
- І група – 100% пенсії;
- ІІ група – 90% від загальної суми;
- ІІІ групи – 50% від розміру пенсії призначеної за віком.
Які пенсії в осіб з інвалідністю
В залежності від ступеня втрати працездатності визначається група інвалідності. У підрахунках враховується вік та страховий стаж особи.
Згідно з останнім перерахунком, мінімальна сума для кожної категорії складає:
- І група – 2 300 гривень.
- II та III групи, при умові, що особа не працює – 2 100 гривень.
- II та III групи, якщо особа працює – 2 093 гривні.
Хто отримає надбавки в серпні
Додаткові виплати до Дня незалежності України, традиційно, отримують особи, що мають заслуги перед державою.
Цьогоріч додаткові виплати отримають:
- інваліди війни I, II та III групи;
- учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, що постраждали;
- члени сімей загиблих у результаті воєнних дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед державою.
Сума надбавок визначається індивідуально, відповідно того, у якій саме категорії знаходиться постраждалий. Розмір додаткових виплат у 2023 році поки невідомий.