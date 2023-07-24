Чи буде підвищення пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності були проіндексовані у березні, тому у серпні сума виплат залишиться без змін. Однак, пенсія може збільшитись внаслідок традиційної серпневої надбавки до Дня незалежності України.

Читайте також Чи підвищать людям з інвалідністю пенсії у 2023 році

Розмір доплат також залежить від групи:

І група – 100% пенсії;

ІІ група – 90% від загальної суми;

ІІІ групи – 50% від розміру пенсії призначеної за віком.

Зверніть увагу! Період від дня встановлення інвалідності до настання 60 років зараховується до страхового стажу при обчисленні пенсії за віком.

Які пенсії в осіб з інвалідністю

В залежності від ступеня втрати працездатності визначається група інвалідності. У підрахунках враховується вік та страховий стаж особи.

Згідно з останнім перерахунком, мінімальна сума для кожної категорії складає:

І група – 2 300 гривень.

II та III групи, при умові, що особа не працює – 2 100 гривень.

II та III групи, якщо особа працює – 2 093 гривні.

Важливо! Пенсія по інвалідності надається тільки при умові наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Хто отримає надбавки в серпні

Додаткові виплати до Дня незалежності України, традиційно, отримують особи, що мають заслуги перед державою.

Цікаво! У 2022 році сума надбавок сягала 5 тисяч гривень

Цьогоріч додаткові виплати отримають:

інваліди війни I, II та III групи;

учасники бойових дій, війни та Революції Гідності, що постраждали;

члени сімей загиблих у результаті воєнних дій;

особи, які мають особливі заслуги перед державою.

Сума надбавок визначається індивідуально, відповідно того, у якій саме категорії знаходиться постраждалий. Розмір додаткових виплат у 2023 році поки невідомий.