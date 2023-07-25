Хто з пенсіонерів отримає додаткові виплати у серпні

Деякі пенсіонери отримають надбавки до Дня Незалежності України. Традиційно так відзначають постраждалих у Другій світовій війні, АТО та жертв теперішньої російсько-української війни.

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Раніше ці виплати прив'язували до Дня Перемоги і надавали у травні. Однак, Кабмін вніс зміни до закону №2983 і переніс доплати на серпень.

Розмір доплат для пенсіонерів

Сума виплат визначається окремо для кожної категорії населення. Серед пенсіонерів доплату обов'язково отримають учасники бойових дій, ветерани війни та жертви нацистських переслідувань.

Зверніть увагу! Розмір надбавки у 2023 році наразі невідомий. Точно можна сказати, що сума доплати буде не менша ніж тогорічна.

У 2021 році були такі надбавки:

4 421 гривню – отримали особи, що мають особливі заслуги перед державою;

4 421 гривню – мали інваліди І групи;

3 906 гривень – ІІ група;

3 391 гривню – ІІІ група;

1 491 гривню – для учасників бойових дій та постраждалих у Революції Гідності;

996 гривень – сім'ям загиблих.

612 гривень – учасникам війни.

Поступова переіндексація пенсій також дозволила визначити певний розмір надбавок. У липні 19 419 осіб отримали додаткові виплати, середній розмір яких складає 1 021 гривню.