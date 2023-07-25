Хто з пенсіонерів отримає додаткові виплати у серпні
Деякі пенсіонери отримають надбавки до Дня Незалежності України. Традиційно так відзначають постраждалих у Другій світовій війні, АТО та жертв теперішньої російсько-української війни.
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Раніше ці виплати прив'язували до Дня Перемоги і надавали у травні. Однак, Кабмін вніс зміни до закону №2983 і переніс доплати на серпень.
Розмір доплат для пенсіонерів
Сума виплат визначається окремо для кожної категорії населення. Серед пенсіонерів доплату обов'язково отримають учасники бойових дій, ветерани війни та жертви нацистських переслідувань.
У 2021 році були такі надбавки:
- 4 421 гривню – отримали особи, що мають особливі заслуги перед державою;
- 4 421 гривню – мали інваліди І групи;
- 3 906 гривень – ІІ група;
- 3 391 гривню – ІІІ група;
- 1 491 гривню – для учасників бойових дій та постраждалих у Революції Гідності;
- 996 гривень – сім'ям загиблих.
- 612 гривень – учасникам війни.
Поступова переіндексація пенсій також дозволила визначити певний розмір надбавок. У липні 19 419 осіб отримали додаткові виплати, середній розмір яких складає 1 021 гривню.