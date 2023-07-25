Хто з пенсіонерів отримає додаткові виплати у серпні

Деякі пенсіонери отримають надбавки до Дня Незалежності України. Традиційно так відзначають постраждалих у Другій світовій війні, АТО та жертв теперішньої російсько-української війни.

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Раніше ці виплати прив'язували до Дня Перемоги і надавали у травні. Однак, Кабмін вніс зміни до закону №2983 і переніс доплати на серпень.

Розмір доплат для пенсіонерів

Сума виплат визначається окремо для кожної категорії населення. Серед пенсіонерів доплату обов'язково отримають учасники бойових дій, ветерани війни та жертви нацистських переслідувань.

У 2021 році були такі надбавки:

  • 4 421 гривню – отримали особи, що мають особливі заслуги перед державою;
  • 4 421 гривню – мали інваліди І групи;
  • 3 906 гривень – ІІ група;
  • 3 391 гривню – ІІІ група;
  • 1 491 гривню – для учасників бойових дій та постраждалих у Революції Гідності;
  • 996 гривень – сім'ям загиблих.
  • 612 гривень – учасникам війни.

Поступова переіндексація пенсій також дозволила визначити певний розмір надбавок. У липні 19 419 осіб отримали додаткові виплати, середній розмір яких складає 1 021 гривню.