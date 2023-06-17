О привлечении к ответственности из-за неявки по повестке говорится в Законах Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе". Какая ответственность может ожидать военнообязанных и за какие нарушения – информирует 24 Канал.

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Какое наказание может быть за неявку по повестке

В Украине идет общая мобилизация, а потому военнообязанные мужчины получают повестки. Ее вручение не означает, что человека сразу отправят на фронт, однако неявка по повести наказывается административной или даже уголовной ответственностью. В частности, военнообязанный может получить штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

Если представитель ТЦК и СП вручил повестку, но военнообязанный не явился, к делу подключают Национальную полицию. ТЦК и СП посылает сообщения правоохранителям о неявке по повестке. В таком случае полиция может задержать военнообязанного и доставить его в военкомат с целью рассмотрения дела.

Юристы отмечают, что административное задержание предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях. Кроме того, уклоняющихся от мобилизации может ожидать и уголовная ответственность.

Если военнообязанный получил повестку, но в ТЦК и СП не явился, то его действия могут быть квалифицированы как:

уклонение от военного учета или учебного (специального) сбора (статья 337 УК Украины) – штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до одного года.

граждан или исправительные работы сроком до одного года. уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период (статья 336 УК Украины) – наказывается лишением свободы от 2 до 5 лет.

Кроме того, каждый военнообязанный должен иметь военный билет или приписное. Его отсутствие также карается штрафом от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение административная ответственность будет больше – от 850 до 1700 гривен.