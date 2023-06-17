Про притягнення до відповідальності через неявку за повісткою мовиться у Законах України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу". Яка відповідальність може чекати на військовозобов'язаних та за які порушення – інформує 24 Канал.

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Яке покарання може бути за неявку за повісткою

В Україні триває загальна мобілізація, а тому військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Її вручення не означає, що людину відразу відправлять на фронт, проте неявка за повісткою карається адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю. Зокрема, військовозобов'язаний може отримати штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

Якщо представник ТЦК та СП вручив повістку, але військовозобов'язаний не з'явився, то до справи підключають Національну поліцію. ТЦК та СП надсилає повідомлення до правоохоронців про неявку за повісткою. У такому випадку поліція може затримати військовозобов'язаного та доставити його у військкомат з метою розгляду справи.

Юристи наголошують, що адміністративне затримання передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Окрім того, "ухилянтів" від мобілізації може чекати й кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але до ТЦК та СП не з'явився, то його дії можуть бути кваліфіковані як:

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 КК України) – штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до одного року.

громадян або виправні роботи на термін до одного року. ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (стаття 336 КК України) – карається позбавленням волі від 2 до 5 років.

Окрім того, кожен військовозобов'язаний повинен мати військовий квиток або приписне. Його відсутність також карається штрафом – від 510 до 850 гривень. За повторне порушення адміністративна відповідальність буде більшою – від 850 до 1700 гривень.