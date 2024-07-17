В Україні можуть подорожчати солодкі газовані напої

Фінансовий комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про запровадження податку на солодку воду. Різниця в ціні буде відчутна вже з наступного року.

Як подорожчає газованка

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, який зазначив, що сам не голосував за документ, оскільки вважає його складним для адміністрування.

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Законопроєктом передбачено внесення змін до податкового кодексу, щоб включити до підакцизних товарів напої з доданим цукром або іншими підсолоджувачами.

Пропонується встановити специфічну ставку податку в розмірі 0,1 євро за літр, що дорівнює приблизно 4,5 гривні податку на літр.

Варто додати, що ця ідея не є новою. Минулого року було зареєстровано такі законопроєкти: