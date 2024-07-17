Как подорожает газировка
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, который отметил, что сам не голосовал за документ, поскольку считает его сложным для администрирования.
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Законопроектом предусмотрено внесение изменений в налоговый кодекс, чтобы включить в подакцизные товары напитки с добавленным сахаром или другими подсластителями.
Стоит добавить, что эта идея не является новой. В прошлом году были зарегистрированы такие законопроекты:
- №9032-1 – предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, добавив 0,1 евро к каждому литру напитка.
- №9033-1 – предусматривает использование налога для финансирования программ здравоохранения и поддержки школьного детского питания.