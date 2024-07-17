Як подорожчає газованка
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, який зазначив, що сам не голосував за документ, оскільки вважає його складним для адміністрування.
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Законопроєктом передбачено внесення змін до податкового кодексу, щоб включити до підакцизних товарів напої з доданим цукром або іншими підсолоджувачами.
Варто додати, що ця ідея не є новою. Минулого року було зареєстровано такі законопроєкти:
- №9032-1 – пропонує внести зміни до Податкового кодексу, додавши 0,1 євро до кожного літра напою.
- №9033-1 – передбачає використання податку для фінансування програм охорони здоров'я та підтримки шкільного дитячого харчування.