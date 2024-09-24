В Україні зросла кількість жінок ФОПів: у яких сферах найбільше

Влітку 2024 року кількість зареєстрованих ФОПів зменшилася на 19,8% у порівнянні з літом 2023 року, тобто на 18,2 тисячі менше. Попри це, змінився гендерний розподіл нових ФОПів.

Скільки жінок-ФОПів в Україні

Однією з найпомітніших тенденцій літа 2024 року стало різке зростання частки жінок серед нових ФОПів, повідомляє You Control Market.

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Хоча загальна кількість реєстрацій зменшилася, частка жінок значно збільшилася: влітку 2024 року 62,5%, тобто 46 тисяч нових ФОПів були відкриті жінками.

Для порівняння, влітку 2023 року цей показник становив 58,2% (53,4 тисячі), а у 2021 році – 51,3%, тобто 39,7 тисячі.

Цікаво! Водночас зросла частка чоловіків серед тих, хто припинив підприємницьку діяльність. У 2024 році чоловіки складали 52,28% (25,1 тисячі) серед тих, хто закрив фізичну особу-підприємця, що є важливим трендом порівняно з попередніми роками.

Для порівняння, влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих фізичних осіб-підприємців становила 48,1% (25,5 тисячі), а у 2021 році – 45,9% (19,6 тисячі).

До речі! Закриття фізичних осіб-підприємців у сфері інформаційних технологій улітку 2024 року зросло в два з половиною рази порівняно з літом 2021 року.