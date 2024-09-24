Сколько женщин-ФЛП в Украине

Одной из самых заметных тенденций лета 2024 года стал резкий рост доли женщин среди новых ФЛП, сообщает You Control Market.

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Хотя общее количество регистраций уменьшилось, доля женщин значительно увеличилась: летом 2024 года 62,5%, то есть 46 тысяч новых ФЛП были открыты женщинами.

Для сравнения, летом 2023 года этот показатель составлял 58,2% (53,4 тысячи), а в 2021 году – 51,3%, то есть 39,7 тысячи.

Интересно! В то же время выросла доля мужчин среди тех, кто прекратил предпринимательскую деятельность. В 2024 году мужчины составляли 52,28% (25,1 тысячи) среди тех, кто закрыл физическое лицо-предпринимателя, что является важным трендом по сравнению с предыдущими годами.

Для сравнения, летом 2023 года доля мужчин среди закрытых физических лиц-предпринимателей составляла 48,1% (25,5 тысячи), а в 2021 году – 45,9% (19,6 тысячи).

Кстати! Закрытие физических лиц-предпринимателей в сфере информационных технологий летом 2024 года выросло в два с половиной раза по сравнению с летом 2021 года.