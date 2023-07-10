Більше ніякого постійного користування: державну землю незабаром можна буде лише орендувати

Багато гектарів державних земель були віддані у постійне користування. Депутати готуються прийняти закон, який відкине цей механізм у минуле.

Народні депутати хочуть вдосконалити механізм користування державними землями сільськогосподарського призначення. Відповідний законопроєкт незабаром повинен пройти друге читання.

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Що змінить новий закон

Законопроєкт №7588 повинен скасувати право постійного користування державними землями сільськогосподарського призначення. Комітет Верховної Ради рекомендував депутатам прийняти його у другому читанні.

Цей документ передбачає наступне:

вдосконалення порядку переоформлення права постійного користування земельними ділянками;

передавати ділянки державної власності, які орендують держпідприємства, у суборенду, можна буде лише на земельних торгах;

збільшення надходжень до місцевих бюджетів завдяки платі за землю.

У пояснювальній записці повідомляється, що постійне користування державними землями існує ще з радянських часів та дуже зменшує надходження до бюджетів. Як наслідок – страждає добробут місцевих громад, які володіють цими землями.