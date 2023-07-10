Народні депутати хочуть вдосконалити механізм користування державними землями сільськогосподарського призначення. Відповідний законопроєкт незабаром повинен пройти друге читання.
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Що змінить новий закон
Законопроєкт №7588 повинен скасувати право постійного користування державними землями сільськогосподарського призначення. Комітет Верховної Ради рекомендував депутатам прийняти його у другому читанні.
Цей документ передбачає наступне:
- вдосконалення порядку переоформлення права постійного користування земельними ділянками;
- передавати ділянки державної власності, які орендують держпідприємства, у суборенду, можна буде лише на земельних торгах;
- збільшення надходжень до місцевих бюджетів завдяки платі за землю.
У пояснювальній записці повідомляється, що постійне користування державними землями існує ще з радянських часів та дуже зменшує надходження до бюджетів. Як наслідок – страждає добробут місцевих громад, які володіють цими землями.