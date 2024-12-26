В Україні виставили на продаж активи одразу 9 банків, які ліквідовуються

Фонд гарантування вкладів фізосіб планує продати активи низки банків, які ліквідуються. Початкова ціна лотів – 16,5 мільярда гривень.

Ціна лотів – понад 16 мільярдів

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ФГВФО. Продаж активів заплановано до 27 грудня у системі Prozorro.Продажі.

Дивіться також Звичайний курс чи спеціальний: скільки коштують 100 доларів 2006 року

"Початкова ціна реалізації всіх лотів становить близько 16,5 мільярда гривень. Із них на суму майже 16,3 мільярда гривень виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 212,8 мільйона гривень – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби", – йдеться у повідомленні.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 2,1 мійльйона гривень, цінні папери за 0,3 мільйона гривень. Продаж активів банків заплановано упродовж тижня.

Перелік банків

ПАТ Промінвестбанк – на загальну суму 15,8 мільярда гривень, з яких із початковою ціною майже 15,7 мільярдагривень виставляються права вимоги за кредитами та 158,7 мільйона гривень – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ Банк Форвард – на загальну суму 466 мільйона гривень, з яких на 464 мільйона гривень виставляються права вимоги за кредитами та 2 мільйона гривень – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

ПАТ КСГ Банк – на загальну суму 69,3 мільйона гривень. З них на понад 68,6 мільйона гривень виставляються права вимоги за кредитами, 0,5 мільйона гривень – дебіторська заборгованість перед банком, 0,2 мільйонагривень – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ Мегабанк – на загальну суму понад 42,2 мільйона гривень. З них на 34,1 мільйона гривень виставляються права вимоги за кредитними договорами; на 7,8 мільйона гривень – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби та 0,3 мільйона гривень – цінні папери.

АТ Банк Січ – на загальну суму понад 29,9 мільйона гривень. З них на 20,9 мільйона гривень виставляються об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби та на 9 мільйона гривень права вимоги за кредитами.

АТ МР Банк – із початковою ціною 22,5 мільйона гривень виставляються об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

АТ Укрудінвестбанк – на загальну суму 15,0 мільйона гривень. З них на 14,2 мільйона гривень виставляються права вимоги за кредитами, майже 0,8 мільйона гривень – дебіторська заборгованість перед банком.

АТ Айбокс банк – на загальну суму 9,9 мільйонагривень, з яких 8,4 мільйона гривень – права вимоги за кредитами, 0,8 мільйона гривень – дебіторська заборгованість перед банком, 0,7 мільйона гривень – об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби.

АТ АКБ Конкорд – із початковою ціною 0,03 мільйона гривень виставляються об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.