Нові розміри податків: як вони позначаться на українцях

Минулого тижня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який вносить зміни до Податкового кодексу і встановлює нові ставки податків. Зокрема, збільшено військовий збір з 1,5% до 5%, поширено його на групи підприємців, які раніше не сплачували цей податок, та підвищено податок на прибуток банків до 50%.

Що нового пропонує законопроєкт

Керівниця практики аудиту і консалтингу компанії Nota Group Світлана Кучер пояснила, як зміна податків вплине на українців, повідомляє Mind.ua.

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Законопроєкт №11416-д передбачає:

збільшення військового збору з 1,5% до 5% для зарплат, дивідендів та інших доходів фізичних осіб;

запровадження військового збору у розмірі 1% для юридичних осіб і ФОП 3 групи, додатково до єдиного податку;

введення фіксованого військового збору для ФОП 1 і 2 групи, додатково до єдиного податку; авансові платежі з податку на прибуток для автозаправних станцій (АЗС);

підвищення податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;

збільшення податку на прибуток для небанківських фінансових установ (окрім страховиків) до 25%.

Цей законопроєкт викликав неабиякий шквал обговорень, обурень чи то – навпаки – підтримки...Так, країна терміново потребує вирішення певного фінансового тягаря, проте більше розуміння й підтримки було б досягнуто в умовах прозорості прорахунків податкових навантажень і цілей спрямованості майбутніх грошових потоків – чіткий і регламентований список "користувачів" кожної бюджетної статті витрат,

– пояснює експертка.

Основні зміни, що чекають на українців

Як каже експертка, державний бюджет України не покриває потреби у фінансуванні військових виплат, особливо зарплат, соціального і медичного забезпечення військових та компенсацій за загиблих.

Основні зміни, які пропонує законопроєкт:

Підвищення військового збору. Це збільшить податковий тиск на зарплати та інші доходи. Роботодавці будуть змушені підвищувати зарплати, щоб зберегти рівень виплат «на руки», що може стати додатковим тягарем для бізнесу та призвести до тінізації заробітних плат.

Нові правила для ФОПів. Введення додаткового фінансового навантаження незалежно від доходів змусить підприємців підвищувати ціни на товари та послуги.

Зміни в адмініструванні податків. ФОПи зобов’язані будуть сплачувати авансові внески з ВЗ, а з січня 2025 року – щомісячно звітувати про ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Це ускладнить процес звітування для податкових агентів.

Ризики для бізнесу. Підвищення ВЗ може сприяти збільшенню тіньових трудових відносин і підвищити витрати на адміністрування податків. Якщо закон буде ухвалено із запізненням, можуть виникнути труднощі з нарахуванням і виплатою податків заднім числом.

Наслідки для роботодавців. Бізнесу доведеться адаптувати зарплатну політику і систему оподаткування, що ускладнить ведення бухгалтерії та може призвести до збільшення витрат для роботодавців. Такі зміни викликали занепокоєння серед підприємців, оскільки зростає фінансове навантаження і ускладнюється процес адміністрування нових податкових правил.

Наслідки для АЗС. Законопроєкт передбачає, що надмірно сплачені авансові платежі з податку на прибуток не можна переносити на інші періоди, повертати або зараховувати на інші податки. Це створює ризик для підприємств паливного сектора, що може призвести до подорожчання пального та необхідності коригувати діяльність в "ручному режимі."