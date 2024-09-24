Новые размеры налогов: как они скажутся на украинцах

На прошлой неделе парламент принял в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс и устанавливает новые ставки налогов. В частности, увеличен военный сбор с 1,5% до 5%, распространен он на группы предпринимателей, которые ранее не платили этот налог, и повышен налог на прибыль банков до 50%.

Что нового предлагает законопроект

Руководитель практики аудита и консалтинга компании Nota Group Светлана Кучер объяснила, как изменение налогов повлияет на украинцев, сообщает Mind.ua.

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Законопроект №11416-д предусматривает:

увеличение военного сбора с 1,5% до 5% для зарплат, дивидендов и других доходов физических лиц;

введение военного сбора в размере 1% для юридических лиц и ФЛП 3 группы, дополнительно к единому налогу;

введение фиксированного военного сбора для ФЛП 1 и 2 группы, дополнительно к единому налогу; авансовые платежи по налогу на прибыль для автозаправочных станций (АЗС);

повышение налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;

увеличение налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25%.

Этот законопроект вызвал большой шквал обсуждений, возмущений или то – наоборот – поддержки...Да, страна срочно нуждается в решении определенного финансового бремени, однако больше понимания и поддержки было бы достигнуто в условиях прозрачности просчетов налоговых нагрузок и целей направленности будущих денежных потоков – четкий и регламентированный список "пользователей" каждой бюджетной статьи расходов,

– объясняет эксперт.

Основные изменения, что ждут украинцев

Как говорит эксперт, государственный бюджет Украины не покрывает потребности в финансировании военных выплат, особенно зарплат, социального и медицинского обеспечения военных и компенсаций за погибших.

Основные изменения, которые предлагает законопроект:

Повышение военного сбора. Это увеличит налоговое давление на зарплаты и другие доходы. Работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы сохранить уровень выплат "на руки", что может стать дополнительным бременем для бизнеса и привести к тенизации заработных плат.

Новые правила для ФЛП. Введение дополнительной финансовой нагрузки независимо от доходов заставит предпринимателей повышать цены на товары и услуги.

Изменения в администрировании налогов. ФОПы обязаны будут платить авансовые взносы по ВЗ, а с января 2025 года – ежемесячно отчитываться о НДФЛ, ВЗ и ЕСВ. Это усложнит процесс отчетности для налоговых агентов.

Риски для бизнеса. Повышение ВС может способствовать увеличению теневых трудовых отношений и повысить расходы на администрирование налогов. Если закон будет принят с опозданием, могут возникнуть трудности с начислением и выплатой налогов задним числом.

Последствия для работодателей. Бизнесу придется адаптировать зарплатную политику и систему налогообложения, что усложнит ведение бухгалтерии и может привести к увеличению расходов для работодателей. Такие изменения вызвали беспокойство среди предпринимателей, поскольку растет финансовая нагрузка и усложняется процесс администрирования новых налоговых правил.

Последствия для АЗС. Законопроект предусматривает, что излишне уплаченные авансовые платежи по налогу на прибыль нельзя переносить на другие периоды, возвращать или зачислять на другие налоги. Это создает риск для предприятий топливного сектора, что может привести к подорожанию топлива и необходимости корректировать деятельность в "ручном режиме."