Уряд зняв обмеження на розрахунки за імпорт товарів і послуг

Кабмін скасував постанову, яка встановлювала обмеження на розрахунки за імпортовані товари та послуги. Це має допомогти українським підприємцям вийти на зовнішні ринки.

Чому Кабмін скасував обмеження

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що це крок у напрямку лібералізації ринків. У майбутньому він має спростити українським підприємцям торгівлю поза межами країни.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це те, що дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців – виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні.

Він також вказав на ширші дії уряду в рамках дерегуляції. Відтак, вже переглянуто понад тисячу дозволів, ліцензій і довідок, що регулюють взаємодії між державою та бізнесом.

Деякі з них будуть повністю скасовані, інші спрощені, а частина перейде в цифровий формат. Ми постійно працюємо над цим"

– наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ефективність української економіки безпосередньо впливає на обороноздатність країни, а сильний бізнес є основою відновлення та розвитку нації.

Економічна політика України має два ключові напрямки: підтримка бізнесу та стимулювання економічної активності, а також створення умов, за яких підприємці можуть повноцінно реалізувати свій потенціал і амбіції,

– каже міністр.

Угода з Туреччиною

Також уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Ця угода передбачає скасування мит на 93% українських промислових товарів.

За словами Шмигаля, угода має відкрити нові можливості для експорту, адже Туреччина є одним із п'яти основних торговельних партнерів України.

! Він додав, що завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці експорту, вже у квітні вдалося досягти експортних об'ємів довоєнних місяців.