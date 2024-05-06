З 2022 року майже всі підприємці зобов'язані використовувати РРО у своїй роботі, але існують винятки для деяких категорій ФОПів, яким дозволено працювати без цих пристроїв під певними умовами.

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У яких випадках ФОПи звільняються від використання РРО

Торгівля продукцією власного виробництва (окрім деяких технічно складних і медичних товарів, ювелірних виробів) підприємствами, установами та організаціями, які не належать до сфери торгівлі або громадського харчування, здійснюючи розрахунки через каси з оформленням касових документів. Деякі банківські операції. Продаж проїзних та перевізних документів на далекомагістральному та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових документів, а також продаж білетів на автомобільному транспорті із видачею друкованих документів, квитків на державні лотереї через системи з контролем у режимі реального часу та квитків на культурно-спортивні заходи. Підприємці, які є платниками єдиного податку та не обов'язково повинні застосовувати РРО або програмні реєстратори, згідно із Податковим кодексом України. Торгівля продуктами харчування та промисловими товарами на ринках фізичними особами, виключаючи товари, що потребують гарантійного обслуговування, лікарські засоби, ювелірні вироби, інші товари з дорогоцінних металів та каміння. Продаж преси, журналів, інших друкованих видань, а також поштових знаків у кіосках, з лотків та розноскою, за умови, що така продукція становить більше ніж 50% загального обороту, і при відсутності продажу підакцизних товарів. Продаж молока, води, квасу, олії, живої риби безпосередньо з транспортних засобів (автоцистерн, бочок) та надання харчових послуг у їдальнях і буфетах освітніх закладів під час навчального процесу. У місцях, де розрахунки здійснюються виключно безготівково або там, де готівкові розрахунки взагалі не проводяться, таких як склади, оптова торгівля. При виконанні платежів за послуги через дистанційні банківські системи обслуговування та сервіси переказу коштів, де фізичне використання РРО не потрібне.

Коли замість РРО можна використовувати облікову книжку

Деякі категорії підприємців мають можливість вести облік своїх операцій без використання РРО, використовуючи замість них розрахункові книжки та книги обліку.

Важливо! Однак, обмеження на використання паперових книг обліку настають, коли річний обсяг розрахункових операцій з продажу товарів або надання послуг перевищує визначену постановою граничну суму — 167 мінімальних заробітних плат, станом на 1 січня податкового року, що складає 1 185 700 гривень.

Додатково, застосування паперової звітності заборонено, якщо: